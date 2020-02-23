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Фьюри установил уникальное достижение

Комментариев: 2
"Цыганский король" установил необычный рекорд.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над Деонтеем Уайлдером в рамках реванша, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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“Цыганский король“ после боя стал обладателем необычного достижения. Фьюри - первый боксер в истории, который выигрывал абсолютно все пояса в супертяжелом весе.

Ранее британец был чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, а теперь и WBC.

Кроме этого, Фьюри обладал поясом The Ring. На данный момент Тайсон является линейным чемпионом в супертяжелом весе.

Отметим, что после этого боя Фьюри вошел в историю мирового бокса.

На нашем сайте доступно видео нокаута и видео боя.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс, достижение
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  23.02.2020, 16:12
Оценка:  0
pусский
Всегда знал, что он даст лохам просраться!
Boxerogos    23.02.2020, 15:21
Оценка:  0
Boxerogos
Вот Он Самый Настоящий Чемпион!!!
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