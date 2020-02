Фьюри установил уникальное достижение

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над Деонтеем Уайлдером в рамках реванша, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

“Цыганский король“ после боя стал обладателем необычного достижения. Фьюри - первый боксер в истории, который выигрывал абсолютно все пояса в супертяжелом весе.

Ранее британец был чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, а теперь и WBC.

🇬🇧 @Tyson_Fury becomes the FIRST boxer in history to have won:



🏆 WBO

🏆 WBA

🏆 WBC



🏆 IBO

🏆 IBF



🏆 Ring

🏆 Lineal



✅ EVERY major heavyweight world title.



👑 Never. In. Doubt. pic.twitter.com/mYuBDFCTVK