Фьюри установил уникальное достижение
Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над Деонтеем Уайлдером в рамках реванша, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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“Цыганский король“ после боя стал обладателем необычного достижения. Фьюри - первый боксер в истории, который выигрывал абсолютно все пояса в супертяжелом весе.
Ранее британец был чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, а теперь и WBC.
🇬🇧 @Tyson_Fury becomes the FIRST boxer in history to have won:— SPORF (@Sporf) February 23, 2020
🏆 WBO
🏆 WBA
🏆 WBC
🏆 IBO
🏆 IBF
🏆 Ring
🏆 Lineal
✅ EVERY major heavyweight world title.
👑 Never. In. Doubt. pic.twitter.com/mYuBDFCTVK
Кроме этого, Фьюри обладал поясом The Ring. На данный момент Тайсон является линейным чемпионом в супертяжелом весе.
Отметим, что после этого боя Фьюри вошел в историю мирового бокса.
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