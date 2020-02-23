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Фьюри - Уайлдер: статистика ударов

Комментариев: 2
Британец победил по всем статьям.
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: статистика боя
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: статистика боя
Getty Images

Тайсон Фьюри одержал уверенную победу над Деонтеем Уайлдером в реванше за пояс чемпиона мира WBC. Поединок состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Стала известна статистика данного поединка. “Цыганский король“ нанес за неполные семь раундов почти в два раза больше ударов - 267 на счету Тайсона и 141 на счету Деонтея. Что касается точности ударов, то тут Фьюри оказался более метким - 82 удара (30,7%) точности, в то время как Уайлдер был точен в 34 своих ударах (24,1%).

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Силовых ударов сделал больше Фьюри - 160 (36,3%), а Уайлдер - 55 (32,7%).

По количеству джеббов лучше был британец - 24 удара из 107 достигли своей цели (22,4%), а американец всего 16 раз попал джеббом из 86 (18,6%)

Отметим, что в судейских записках уверенно побеждал Фьюри.

На нашем сайте доступно видео нокаута и видео боя.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс, статистика, бой, реванш
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  23.02.2020, 13:08
Оценка:  0
pусский
Нихуя, после одоления Чисоры и равного боя с Джошуа/Фьюри этот славный крымчанин Усик получит финансовую возможность до конца жизни какать и ни о чём не думать!
АК-74, почему твоя свинья накакала на твой же порог?!
АК-74  (аноним)  23.02.2020, 12:48
Оценка:  0
АК-74
Где то безударный Усуся какает в памперс, и думает-"Нахрена я поперся в этот вес. Удара нет. Прибьют меня эти молодчики, помру, и плакать никто не будет")).
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