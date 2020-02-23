Фьюри - Уайлдер: статистика ударов

Британец победил по всем статьям.

Тайсон Фьюри одержал уверенную победу над Деонтеем Уайлдером в реванше за пояс чемпиона мира WBC. Поединок состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Стала известна статистика данного поединка. “Цыганский король“ нанес за неполные семь раундов почти в два раза больше ударов - 267 на счету Тайсона и 141 на счету Деонтея. Что касается точности ударов, то тут Фьюри оказался более метким - 82 удара (30,7%) точности, в то время как Уайлдер был точен в 34 своих ударах (24,1%).

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Силовых ударов сделал больше Фьюри - 160 (36,3%), а Уайлдер - 55 (32,7%).

По количеству джеббов лучше был британец - 24 удара из 107 достигли своей цели (22,4%), а американец всего 16 раз попал джеббом из 86 (18,6%)

Отметим, что в судейских записках уверенно побеждал Фьюри.

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