Переключиться на мобильную версию

Фьюри вошел в историю мирового бокса

Комментариев: 5
Фьюри первый человек в истории, который прервал длительные победные серии соперников.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри одержал победу над Деонтеем Уайлдером в реванше.

Читай также: Фьюри - Уайлдер: судейские записки

Американец проводил 11-ю защиту чемпионского пояса. В седьмом раунде судья принял решение остановить бой. 

“Цыганский король“ сумел прервать серию из десяти и более защит у своего соперника. Для него это второй случай в карьере. Ранее британец прервал серию у украинского боксера Владимира Кличко, который проводил 19-ю защиту пояса.

Ранее ни один боксер в истории не сумел прекратить такие длинные серии.

Отметим, что Уайлдер после боя отправился в больницу.

На нашем сайте доступно видео нокаута и видео боя.

Поделись:
Теги: Тайсон Фьюри, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, бокс, достижение
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  23.02.2020, 13:02
Оценка:  0
pусский
А супротив какого ворога Поветкина выставлять, против АК-74, что ли? Очевидно, что АК-74 чистый хахоль - даже на своём посмертном венке сэкономить пытается! Фьюри же занят, ему Джошуа и Уайта лупить предстоит, нахуя ржавый Калашников еботню пиздюкает?
Boxerogos    23.02.2020, 12:33
Оценка:  0
Boxerogos
Молодчик!Респект!
гость  (аноним)  23.02.2020, 12:29
Оценка:  +1
гость
Вата с 23 фивралям, стеломоя вам реку, бояры океан, закусить валёжникам, и айда ф тайгу китайцев гонять, по-тому что скоро затопчут.
АК-74  (аноним)  23.02.2020, 12:19
Оценка:  0
АК-74
pусский (аноним) 23.02.2020, 11:59

Выставляйте Поветкина. Я сразу закажу венок на похороны Сритязя.
pусский  (аноним)  23.02.2020, 11:59
Оценка:  0
pусский
Разрыватель целок от бокса, бля! Вечные лета Фьюри, ему ещё писздить Джошуа и Уайта, но он справится.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь