Фьюри вошел в историю мирового бокса

Фьюри первый человек в истории, который прервал длительные победные серии соперников.

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри одержал победу над Деонтеем Уайлдером в реванше.

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Американец проводил 11-ю защиту чемпионского пояса. В седьмом раунде судья принял решение остановить бой.

“Цыганский король“ сумел прервать серию из десяти и более защит у своего соперника. Для него это второй случай в карьере. Ранее британец прервал серию у украинского боксера Владимира Кличко, который проводил 19-ю защиту пояса.

Ранее ни один боксер в истории не сумел прекратить такие длинные серии.

Отметим, что Уайлдер после боя отправился в больницу.

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