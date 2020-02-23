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Уайлдер отправился в больницу после боя с Фьюри

Комментариев: 2
Боксер после боя был доставлен в больницу.
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Getty Images

Деонтей Уайлдер потерпел поражение в поединке против Тайсона Фьюри.

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Арбитр встречи принял решение остановить бой в седьмом раунде после того, как американец был зажат в углу, а тренер бросил белое полотенце на ринг.

Как сообщает сообщает журналист Стив Ким, сразу после боя Уайлдер отправился в больницу. Таким образом, он пропустил пресс-конференцию.

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Отметим, что в раздевалке врач оказал первую помощь. У Деонтея были проблемы с левым ухом.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео нокаута и видео боя.

Ранее сообщалось, что Уайлдер возмутился решением команды о прекращении боя.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс, фото
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  23.02.2020, 11:36
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pусский
Ага, я сам видел, как ему текущую из уха кровь убирали! А ещё писдел, что удары Фьюри как удар подушкой, вот и получил по пизде ладошкой, гы-гы-гы!
alex-zol    23.02.2020, 11:20
Оценка:  0
alex-zol
Ну что педики, кукарекайте дальше, вместе с черножопым))))
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