Уайлдер отправился в больницу после боя с Фьюри

Деонтей Уайлдер потерпел поражение в поединке против Тайсона Фьюри.

Арбитр встречи принял решение остановить бой в седьмом раунде после того, как американец был зажат в углу, а тренер бросил белое полотенце на ринг.

Как сообщает сообщает журналист Стив Ким, сразу после боя Уайлдер отправился в больницу. Таким образом, он пропустил пресс-конференцию.

Отметим, что в раздевалке врач оказал первую помощь. У Деонтея были проблемы с левым ухом.

No presser for #Wilder Ear getting stitched and heading to hospital. #FuryWilder2 pic.twitter.com/8JN60rNdMP