Уайлдер отправился в больницу после боя с Фьюри
Деонтей Уайлдер потерпел поражение в поединке против Тайсона Фьюри.
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Арбитр встречи принял решение остановить бой в седьмом раунде после того, как американец был зажат в углу, а тренер бросил белое полотенце на ринг.
Как сообщает сообщает журналист Стив Ким, сразу после боя Уайлдер отправился в больницу. Таким образом, он пропустил пресс-конференцию.
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Отметим, что в раздевалке врач оказал первую помощь. У Деонтея были проблемы с левым ухом.
No presser for #Wilder Ear getting stitched and heading to hospital. #FuryWilder2 pic.twitter.com/8JN60rNdMP— GamingToday (@GamingTodayNews) February 23, 2020
Напомним, что на нашем сайте доступно видео нокаута и видео боя.
Ранее сообщалось, что Уайлдер возмутился решением команды о прекращении боя.
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