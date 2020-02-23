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Уайлдер возмутился решением команды о прекращении боя

Комментариев: 2
Американец хотел продолжать драться.
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Getty Images

Деонтей Уайлдер потерпел поражение в реванше с Тайсоном Фьюри.

В седьмом раунде “Цыганский король“ зажал в углу своего соперника. Команда Уайлдера в это время приняла решение бросить белое полотенце на ринг.

После этого Деонтей с претензиями обратился к своему тренеру.

“Зачем вы это сделали? Зачем вы это сделали“, - сказал Уайлдер. 

Предположительно тренер ответил ему о том, что у него сломано ухо, которое не дает нормально слышать. С каждым следующем ударом боксер терял бы равновесие.

Отметим, что на момент остановки боя Фьюри без шансов побеждал на судейских записках. На нашем сайте доступно видео нокаута и видео боя.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  23.02.2020, 11:39
Оценка:  0
pусский
Пусть черножопый задрот нокаутирует всю команду, раз против Фьюри слабоват оказался!
РАЗГЕЛЬДЯЙ    23.02.2020, 11:06
Оценка:  -1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Драку видел, бокса не видел.
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