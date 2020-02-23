Уайлдер возмутился решением команды о прекращении боя

Американец хотел продолжать драться.

Деонтей Уайлдер потерпел поражение в реванше с Тайсоном Фьюри.

В седьмом раунде “Цыганский король“ зажал в углу своего соперника. Команда Уайлдера в это время приняла решение бросить белое полотенце на ринг.

После этого Деонтей с претензиями обратился к своему тренеру.

“Why did you do that? Why did you do that?” @BronzeBomber asks his corner why they threw in the towel. #WilderFury2 pic.twitter.com/TmPRXOYghZ — SportsCenter (@SportsCenter) February 23, 2020

“Зачем вы это сделали? Зачем вы это сделали“, - сказал Уайлдер.

Предположительно тренер ответил ему о том, что у него сломано ухо, которое не дает нормально слышать. С каждым следующем ударом боксер терял бы равновесие.

Отметим, что на момент остановки боя Фьюри без шансов побеждал на судейских записках. На нашем сайте доступно видео нокаута и видео боя.