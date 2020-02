Уайлдер возмутился решением команды о прекращении боя

Деонтей Уайлдер потерпел поражение в реванше с Тайсоном Фьюри.

В седьмом раунде “Цыганский король“ зажал в углу своего соперника. Команда Уайлдера в это время приняла решение бросить белое полотенце на ринг.

После этого Деонтей с претензиями обратился к своему тренеру.

“Why did you do that? Why did you do that?” @BronzeBomber asks his corner why they threw in the towel. #WilderFury2 pic.twitter.com/TmPRXOYghZ