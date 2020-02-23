Фьюри - Уайлдер: судейские записки
Британец не оставил шансов сопернику.
Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над Деонтеем Уайлдером в бою в супертяжелом весе за пояс по версии WBC. Поединок завершился в седьмом раунде, когда “Цыганский король“ зажал в углу своего соперника.
На момент остановки боя - Фьюри безоговорочно побеждал. Все три судьи отметили преимущество британца: 59-52, 58-53, 59-52.
Отметим, что Уайлдер побывал в нокдаунах в третьем и пятом раунде. Кроме того, с “Цыганского короля“ был снят один балл в пятом раунде.
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Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри появился на бой в образе короля, а Уайлдер - в ярком костюме.
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