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Фьюри - Уайлдер: судейские записки

Комментариев: 1
Британец не оставил шансов сопернику.
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер
Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри одержал победу над Деонтеем Уайлдером в бою в супертяжелом весе за пояс по версии WBC. Поединок завершился в седьмом раунде, когда “Цыганский король“ зажал в углу своего соперника.

На момент остановки боя - Фьюри безоговорочно побеждал. Все три судьи отметили преимущество британца: 59-52, 58-53, 59-52.

Отметим, что Уайлдер побывал в нокдаунах в третьем и пятом раунде. Кроме того, с “Цыганского короля“ был снят один балл в пятом раунде. 

На нашем сайте доступно видео нокаута.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри появился на бой в образе короля, а Уайлдер - в ярком костюме.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс, записки, судейские записки
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.02.2020, 10:20
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гость
У всех кацапов сегодня праздник. По литру бояры на рыло желаю, потом хорошенько обрыгаться.
гость  (аноним)  23.02.2020, 10:18
Оценка:  0
гость
Что то уголек был не тот. Как будто обдристался.
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