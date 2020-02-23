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Фьюри пытался слизать кровь с Уайлдера

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"Цыганский король" невероятен.
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Getty Images

Во время главного боя вечера в Лас-Вегасе Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера произошел нестандартный случай. 

В шестом раунде, когда боксеры обнялись, Фьюри попытался слизать кровь с плеча своего соперника.

В следующем раунде британец нокаутировал Уайлдера. На нашем сайте доступно видео нокаута.

Отметим, что после боя Фьюри в ринге исполнил культовую песню.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс, видео
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