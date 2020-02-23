Фьюри пытался слизать кровь с Уайлдера

"Цыганский король" невероятен.

Во время главного боя вечера в Лас-Вегасе Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера произошел нестандартный случай.

В шестом раунде, когда боксеры обнялись, Фьюри попытался слизать кровь с плеча своего соперника.

Tyson Fury casually licking blood off of Deontay Wilderpic.twitter.com/mOogZFYPlO — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 23, 2020

В следующем раунде британец нокаутировал Уайлдера. На нашем сайте доступно видео нокаута.

Отметим, что после боя Фьюри в ринге исполнил культовую песню.