Фьюри пытался слизать кровь с Уайлдера
"Цыганский король" невероятен.
Во время главного боя вечера в Лас-Вегасе Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера произошел нестандартный случай.
В шестом раунде, когда боксеры обнялись, Фьюри попытался слизать кровь с плеча своего соперника.
Tyson Fury casually licking blood off of Deontay Wilderpic.twitter.com/mOogZFYPlO— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 23, 2020
В следующем раунде британец нокаутировал Уайлдера. На нашем сайте доступно видео нокаута.
Отметим, что после боя Фьюри в ринге исполнил культовую песню.
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