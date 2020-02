Фьюри исполнил культовую песню после победы над Уайлдером

В Лас-Вегасе состоялся главный поединок вечера. Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в седьмом раунде.

"Цыганский король" после комментария о бое, взял микрофон у ведущего и исполнил культовую песню 1970-х - American pie.

Tyson Fury licked blood off Wilder, praised Jesus Christ and is now singing American Pie. My mind is legitimately blown rn. This is spectacular. This guy is a superstar. pic.twitter.com/Slr1L8gpoK