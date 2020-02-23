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Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера

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Фьюри уничтожил Уайлдера в ринге, отобрав у него пояс.
Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера

Британец Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера в бою за пояс WBC, которым владел Уайлдер.

Реванш вачался без разведки – Уайлдер сходу начал вкладываться в удары и плотно попал, но все же именно Фьюри завладел центром ринга и сам нанес несколько акцентированных ударов.

Фьюри выбрал тактику быстрых джебов в голову и по корпусу, а потом начал в клинчах давить массой. Уайлдер пытался выбрасывать жесткие удары навстречу.

Британец впервые потряс Уайлдера в концовке третьего раунда, отправив в нокдаун ударом справа.

С четвертого раунда Фьюри уже был хозяином ринга. Он прессинговал растерянного соперника, начал вкладываться в удары.

Второй нокдаун случился в пятом раунде - чемпион едва держался на ногах, но продолжал бой. При этом рефери снял с британца балл за удержание, но того было уже не остановить. В одном из моментов он даже облизал Деонтея.

Все закончилось в седьмом раунде - Фьюри начал бомбардировать Уайлдера у канатов, тот просто принимал удары и команда "Бронзового бомбардировщика" выбросила белое полотенце.

Напомним, в первом бою между Фьюри и Уайлдером была зафиксирована ничья. Фьюри побеждал по очкам, но дважды побывал в нокдауне.

Теперь на счету Фьюри 30 побед и 1 ничья. Уайлдер потерпел первое поражение в 44 поединках (42-1-1).

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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Осталось 500 символов
Alkoholowe    23.02.2020, 08:17
Оценка:  0
Alkoholowe
снял корону с этого пафосного нигера...красавчик
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