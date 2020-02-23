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Уайлдер в ярком костюме вышел на бой против Тайсона Фьюри

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Боксер, как всегда, уделил внимание своему образу.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

В Лас-Вегасе проходит реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

“Бронзовый бомбардировщик“ вышел на поединок в красочном костюме. Каждый шаг боксера подсвечивался красным цветом. Кроме этого, перед Уайлдером был человек, который выполнял рэп.

Отметим, что Тайсон Фьюри в образе короля появился на бой.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция боя.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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