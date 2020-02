Уайлдер в ярком костюме вышел на бой против Тайсона Фьюри

В Лас-Вегасе проходит реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

“Бронзовый бомбардировщик“ вышел на поединок в красочном костюме. Каждый шаг боксера подсвечивался красным цветом. Кроме этого, перед Уайлдером был человек, который выполнял рэп.

The Bronze Bomber is seeing red before #WilderFury2



