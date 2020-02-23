Уайлдер в ярком костюме вышел на бой против Тайсона Фьюри
Боксер, как всегда, уделил внимание своему образу.
В Лас-Вегасе проходит реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
“Бронзовый бомбардировщик“ вышел на поединок в красочном костюме. Каждый шаг боксера подсвечивался красным цветом. Кроме этого, перед Уайлдером был человек, который выполнял рэп.
The Bronze Bomber is seeing red before #WilderFury2— ESPN (@espn) February 23, 2020
Stream #WilderFury2 on ESPN+ ▶️ https://t.co/mqDaw5quAI pic.twitter.com/NTxf4xZ9PC
Отметим, что Тайсон Фьюри в образе короля появился на бой.
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