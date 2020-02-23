Тайсон Фьюри в эффектном образе короля появился на поединок с Уайлдером

"Цыганского короля" появился на троне, который несли женщины.

В Лас-Вегасе проходит главный поединок вечера. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проводят реванш.

Перед началом боя “Цыганский король“ появился в короне и мантии. Кроме того, он был на золотом троне, который несли несколько женщин.

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция боя.