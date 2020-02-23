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Тайсон Фьюри в эффектном образе короля появился на поединок с Уайлдером

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"Цыганского короля" появился на троне, который несли женщины.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

В Лас-Вегасе проходит главный поединок вечера. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проводят реванш.

Перед началом боя “Цыганский король“ появился в короне и мантии. Кроме того, он был на золотом троне, который несли несколько женщин.

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция боя.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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