Тайсон Фьюри в эффектном образе короля появился на поединок с Уайлдером
"Цыганского короля" появился на троне, который несли женщины.
В Лас-Вегасе проходит главный поединок вечера. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проводят реванш.
Перед началом боя “Цыганский король“ появился в короне и мантии. Кроме того, он был на золотом троне, который несли несколько женщин.
THE GYPSY KING ON HIS THRONE! 👑— ESPN (@espn) February 23, 2020
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