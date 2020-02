Тайсон Фьюри в эффектном образе короля появился на поединок с Уайлдером

В Лас-Вегасе проходит главный поединок вечера. Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проводят реванш.

Перед началом боя “Цыганский король“ появился в короне и мантии. Кроме того, он был на золотом троне, который несли несколько женщин.

THE GYPSY KING ON HIS THRONE! 👑



Stream #WilderFury2 on ESPN+ ➡️ https://t.co/mqDaw58TJa pic.twitter.com/suqSwK9kaG