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Беринчик уверенно победил Сармиенто

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Боксеры провели на ринге все отведенные 12 раундов.
Беринчик уверенно победил Сармиенто

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик добыл очередную свою победу на профессиональном ринге, выиграв у аргентинца Эктора Сармиенто.

Если в стартовых раундах Денис присматривался к сопернику и в целом на ринге был равный поединок, то во второй его половине Денис завладел преимуществом хотя оно и не было подавляющим. Эктор пытался ловить украинца навстречу, пытался заставить того помахаться. Иногда получалось, но чаще всего размены брал украинец.

Беринчик был близок даже к досрочной победе, когда в восьмом раунде серьезно потряс соперника, но того спасли канаты и последовавший вскоре гонг.

В итоге победителя определяли судьи, которые единогласно со счетом 117-111, 117-112 и 118-110 отдали преимущество Беринчику.

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Теги: Денис Беринчик
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