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Митрофанов нанес первое поражение Собирову

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Украинец единогласным решением судей одолел соперника из Узбекистана.
Дмитрий Митрофанов (слева) победил Улугбека Собирова
Дмитрий Митрофанов (слева) победил Улугбека Собирова
Вальдемар Горлушко/K2 Promotions Ukraine

Украинский средневес Дмитрий Митрофанов (8-0-1, 5 КО) победил боксера из Узбекистана Улугбека Собирова (9-1, 5 КО).

Поединок продолжался все 8 раундов, в каждом из которых Дмитрий полностью доминировал. Митрофанов победил соперника единогласным решением судей. Стоит сказать, что для Собирова это первое поражение в карьере.

Отметим, бой проходил на вечере бокса в Броварах, главным событием которого станет поединок Дениса Беринчика против аргентинца Эктора Сармиенто. На нашем сайте доступна онлайн трансляция этого боя.

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Теги: бокс, Дмитрий Митрофанов
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