Бурсак победил Смирнова в андеркарде боя Беринчика

Украинец победил соперника решением судей.

В рамках вечера бокса в Броварах состоялся бой украинца Макса Бурсака (35-5-2, 16 КО) против российского боксера Максима Смирнова (8-5-3, 4 КО).

По ходу всего поединка украинец доминировал, и судьи отдали ему победу. Отметим, что это был восьмираундовый бой.

Отметим, что поединок Бурсак - Смирнов состоялся в андеркарде боя Дениса Беринчика, который проведет защиту титула против представителя Аргентины Эктора Сармиенто.

Онлайн-трансляция боя Беринчик - Сармиенто доступна на нашем сайте.