Переключиться на мобильную версию

Бурсак победил Смирнова в андеркарде боя Беринчика

Комментариев: 2
Украинец победил соперника решением судей.
Макс Бурсак
Макс Бурсак
Вальдемар Горлушко/K2 Promotions Ukraine

В рамках вечера бокса в Броварах состоялся бой украинца Макса Бурсака (35-5-2, 16 КО) против российского боксера Максима Смирнова (8-5-3, 4 КО).

По ходу всего поединка украинец доминировал, и судьи отдали ему победу. Отметим, что это был восьмираундовый бой.

Отметим, что поединок Бурсак - Смирнов состоялся в андеркарде боя Дениса Беринчика, который проведет защиту титула против представителя Аргентины Эктора Сармиенто.

Онлайн-трансляция боя Беринчик - Сармиенто доступна на нашем сайте.

Поделись:
Теги: бокс, Макс Бурсак
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
vladimir30kh    22.02.2020, 23:15
Оценка:  0
vladimir30kh
Ооооо кайф !!! Нет ничего лучше отпи.зженого кацапа ))))))
гость  (аноним)  22.02.2020, 22:34
Оценка:  0
гость
Этого Смирнова, случайно бандеровцы не накормили снегирями? На выла нэ посадили кацапчатыну?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь