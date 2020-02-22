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Лопес: Ломаченко не ожидает от меня того, что я ему предложу

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Американец считает, что он уже лучший боксер в мире.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Boxing Scene

Чемпион мира в легком весе по версиям IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) высказался по поводу поединка против обладателя титулов WBC Franchise, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

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“Моя цель была не подраться с Ломаченко, а завоевать пояса. Уже в 22 года я могу стать абсолютным чемпионом мира, потом подняться в весе, насобирать чеков и новых фанатов. Для себя самого я уже лучший боксер в мире.

Победа над Ломаченко станет очередным достижением. Мой отец сказал, что справившись с ним, я стану лучшим боксером вне зависимости от веса.

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Побеждает не сила, а тайминг, техника и скорость. На лаки-панч я не надеюсь. Ломаченко не ожидает от меня того, что я ему предложу. И никто не ожидает. Возможно, я даже отправлю Ломаченко в нокаут в ранних раундах“, - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес состоится в Нью-Йорке 30 мая.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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Комментариев (1)
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Лопес  (аноним)  22.02.2020, 20:35
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Лопес
Я предложу ему свой попес!
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