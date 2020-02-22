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Фьюри: Мой вес - не проблема

Комментариев: 2
"Цыганский король" отметил, что даже не пытался сбросить вес.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

В ночь с 22 на 23 февраля состоится самый ожидаемый реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и  известным британцем Тайсоном Фьюри.

Накануне поединка боксеры провели традиционную церемонию взвешивания, по итогам которой "Цыганский король" перевесил американца практически на 20 кг.

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"Мой вес - это не проблема. Я достаточно комфортно чувствую себя в этом весе. Я именно такой, каким хочу быть. Я не пытался сбросить вес, ведь я - гиганский супертяжеловес", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Уайлдер - Фьюри, которая начнется 23 февраля ориентировочно в 6:00.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, реванш
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  22.02.2020, 18:57
Оценка:  0
pусский
Фьюри, вперёд!
гость  (аноним)  22.02.2020, 18:25
Оценка:  0
гость
Не забудь сходить к шлюхам и выпить 300 грамм вискаря перед боем. Не так больно будет в ящик падать.
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