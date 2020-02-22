Фьюри: Мой вес - не проблема
В ночь с 22 на 23 февраля состоится самый ожидаемый реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и известным британцем Тайсоном Фьюри.
Накануне поединка боксеры провели традиционную церемонию взвешивания, по итогам которой "Цыганский король" перевесил американца практически на 20 кг.
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"Мой вес - это не проблема. Я достаточно комфортно чувствую себя в этом весе. Я именно такой, каким хочу быть. Я не пытался сбросить вес, ведь я - гиганский супертяжеловес", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.
Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Уайлдер - Фьюри, которая начнется 23 февраля ориентировочно в 6:00.
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