Уайлдер: Если Фьюри навалится на меня своим весом, то я просто буду его бить

Американца не пугает большая разница в весе между боксерами.

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал результаты взвешивания перед реваншем с Тайсоном Фьюри, где британец перевесил его на 19 килограмм.

“Разница в весе? Меня это не волнует. Я всегда боксировал с большими парнями, которые были тяжелее меня. Это только замедлит Фьюри. Если он навалится на меня своим весом, я просто буду его бить. Пусть выходит в ринг.

Мы боксеры супертяжелого дивизиона. Вес для нас не имеет никакого значения. Я всегда был легче соперников. Я перевесил своих оппонентов лишь четыре раза за всю карьеру“, - цитирует Уайлдера BoxingScene.

Напомним, в Лас-Вегасе отменили финальную битву взглядов Уайлдера и Фьюри.

Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля (утром 23 февраля по Киеву) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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