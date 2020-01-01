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Уайлдер: Если Фьюри навалится на меня своим весом, то я просто буду его бить

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Американца не пугает большая разница в весе между боксерами.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал результаты взвешивания перед реваншем с Тайсоном Фьюри, где британец перевесил его на 19 килограмм.

“Разница в весе? Меня это не волнует. Я всегда боксировал с большими парнями, которые были тяжелее меня. Это только замедлит Фьюри. Если он навалится на меня своим весом, я просто буду его бить. Пусть выходит в ринг.

Мы боксеры супертяжелого дивизиона. Вес для нас не имеет никакого значения. Я всегда был легче соперников. Я перевесил своих оппонентов лишь четыре раза за всю карьеру“, - цитирует Уайлдера BoxingScene.

Напомним, в Лас-Вегасе отменили финальную битву взглядов Уайлдера и Фьюри.

Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля (утром 23 февраля по Киеву) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на реванш Уайлдер - Фьюри.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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