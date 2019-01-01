Фьюри и Уайлдер провели церемонию взвешивания

Британец оказался тяжелее своего соперника.

В ночь с 22 на 23 февраля состоится реванш чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 40 KO) с британцем Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 KO). Накануне боксеры провели традиционную церемонию взвешивания.

Американец оказался на 19 кг легче своего соперника. Фьюри показал на весах 273 фунта (124 кг), тогда как вес Уайлдера составил 231 фунт (105 кг).

Отметим, что оба боксера подошли к реваншу с большим весом, чем у них был в первом поединке, но при этом разница осталась такой же - тогда британец весил 254 фунта (115 кг), а Уайлдер - 212,5 фунта (96 кг).

Напомним, в Лас-Вегасе отменили финальную битву взглядов Уайлдера и Фьюри.

Реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля (утром 23 февраля по Киеву) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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