Уайт: Уайлдер и Фьюри устроили жалкую постановку
Боксеры играют на публику.
Британский боксер в супертяжелом весе Диллиан Уайт раскритиковал потасовку Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
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“Это только шутка. Если бы это было на самом деле, и на сцене были парни, которые реально ненавидели друг друга, то между ними изначально бы стояла охрана. Это постановка - пантомима, и к тому же жалкая“, - приводит слова Уайта Boxing Scene.
Отметим, что в Лас-Вегасе отменили финальную битву взглядов Уайлдера и Фьюри.
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