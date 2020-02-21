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Леннокс Льюис сделал прогноз на реванш Уайлдер - Фьюри

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Боксеры должны показать максимум своих возможностей.
Леннокс Льюис
Леннокс Льюис
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением по поводу реванша Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

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“Я скажу, что Фьюри хочет нокаутировать Уайлдера. У Тайсона есть мощь, которую он должен правильным образом ее развивать. Ему был необходим человек, который раскроет его силу. 

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В первом бою Фьюри потряс Уайлдера, ему хватает мощи, чтобы нанести урон Деонтею. Если Фьюри хочет пойти на Уайлдера, то ему лучше как следует постараться. Я думаю, что Тайсон порубится с ним около минуты, а затем снова будет боксировать.

В первом бою Уайлдер и Фьюри показали кто мощнее, у кого лучшая правая рука, кто из них мобильнее и у кого лучшие боксерские навыки. Сейчас нужно выяснить, кто победит - панчер или боксер“, - приводит слова Льюиса talkSPORT.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на реванш Уайлдер - Фьюри.

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Теги: Леннокс Льюис, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  21.02.2020, 19:24
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pусский
Мой прогноз - Фьюри досрочно победит Уайлдера!
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