Леннокс Льюис сделал прогноз на реванш Уайлдер - Фьюри
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением по поводу реванша Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
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“Я скажу, что Фьюри хочет нокаутировать Уайлдера. У Тайсона есть мощь, которую он должен правильным образом ее развивать. Ему был необходим человек, который раскроет его силу.
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В первом бою Фьюри потряс Уайлдера, ему хватает мощи, чтобы нанести урон Деонтею. Если Фьюри хочет пойти на Уайлдера, то ему лучше как следует постараться. Я думаю, что Тайсон порубится с ним около минуты, а затем снова будет боксировать.
В первом бою Уайлдер и Фьюри показали кто мощнее, у кого лучшая правая рука, кто из них мобильнее и у кого лучшие боксерские навыки. Сейчас нужно выяснить, кто победит - панчер или боксер“, - приводит слова Льюиса talkSPORT.
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