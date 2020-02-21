Арум иронично раскритиковал Джошуа

Промоутер не считает британца топовым боксером.

Известный промоутер компании Top Rank Боб Арум поделился мнением по поводу успешности Энтони Джошуа в мировом боксе.

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“Я считаю, что любой, кто не просто уступил, но проиграл нокаутом Энди Руису не является элитным бойцом. Энди, в лучшем случае, можно назвать околотоповым боксером, но не более.

Когда Руис вышел на реванш с ожирением и без всякой подготовки, не нокаутировать его, а танцевать вокруг весь бой - это не выступление топового боксера.

Мне кажется, что Джошуа остаток карьеры проведет очень осторожно“, - приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, что Энди Руис единогласно проиграл Энтони Джошуа в реванше.