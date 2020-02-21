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Арум иронично раскритиковал Джошуа

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Промоутер не считает британца топовым боксером.
Энди Руис - Энтони Джошуа
Энди Руис - Энтони Джошуа
Getty Images

Известный промоутер компании Top Rank Боб Арум поделился мнением по поводу успешности Энтони Джошуа в мировом боксе.

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“Я считаю, что любой, кто не просто уступил, но проиграл нокаутом Энди Руису не является элитным бойцом. Энди, в лучшем случае, можно назвать околотоповым боксером, но не более.

Когда Руис вышел на реванш с ожирением и без всякой подготовки, не нокаутировать его, а танцевать вокруг весь бой - это не выступление топового боксера.

Мне кажется, что Джошуа остаток карьеры проведет очень осторожно“, - приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, что Энди Руис единогласно проиграл Энтони Джошуа в реванше.

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Теги: Боб Арум, Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  21.02.2020, 17:08
Оценка:  0
pусский
Да, Джошуа лошонок...
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