Уайлдер - Фьюри: стали известны гонорары боксеров

Боксеры получат минимум 25 миллионов долларов.

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри и чемпион WBC Деонтей Уайлдер проведут реванш 22 февраля в Лас-Вегасе.

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Как информирует ESPN, Атлетическая комиссия штата Невада сообщила, сколько боксеры получат за этот поединок. Оба спортсмена гарантировано заработают по пять миллионов долларов в качестве официального гонорара.

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Кроме этого, каждому из них пообещали по 25 миллионов долларов. В эту сумму не входит процент от продаж платных трансляций.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе отменили финальную битву взглядов Уайлдера и Фьюри.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на реванш Уайлдер - Фьюри.