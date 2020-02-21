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Уайлдер - Фьюри: стали известны гонорары боксеров

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Боксеры получат минимум 25 миллионов долларов.
Уайлдер - Фьюри
Уайлдер - Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри и чемпион WBC Деонтей Уайлдер проведут реванш 22 февраля в Лас-Вегасе.

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Как информирует ESPN, Атлетическая комиссия штата Невада сообщила, сколько боксеры получат за этот поединок. Оба спортсмена гарантировано заработают по пять миллионов долларов в качестве официального гонорара.

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Кроме этого, каждому из них пообещали по 25 миллионов долларов. В эту сумму не входит процент от продаж платных трансляций.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе отменили финальную битву взглядов Уайлдера и Фьюри.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на реванш Уайлдер - Фьюри.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс, реванш
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pусский  (аноним)  21.02.2020, 17:09
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