Уайлдер - Фьюри: стали известны гонорары боксеров
Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри и чемпион WBC Деонтей Уайлдер проведут реванш 22 февраля в Лас-Вегасе.
Читай также: Уайлдер: Именно я вытащил Фьюри обратно в мир
Как информирует ESPN, Атлетическая комиссия штата Невада сообщила, сколько боксеры получат за этот поединок. Оба спортсмена гарантировано заработают по пять миллионов долларов в качестве официального гонорара.
Читай также: Фьюри назвал главную ошибку в первом бою с Уайлдером
Кроме этого, каждому из них пообещали по 25 миллионов долларов. В эту сумму не входит процент от продаж платных трансляций.
Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе отменили финальную битву взглядов Уайлдера и Фьюри.
На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на реванш Уайлдер - Фьюри.
Полная версия правил