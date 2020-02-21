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В Лас-Вегасе отменили финальную битву взглядов Уайлдера и Фьюри

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Причиной отмены стала потасовка, которую боксеры устроили во время предыдущей встречи.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Boxing Scene

В ночь с 22 на 23 февраля состоится реванш чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уалдера (42-0-1, 40 KO) с британским боксером Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 KO).

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Как сообщает boxing news24, атлетическая комиссия штата Невада приняла решение отменить финальную дуэль взглядов между спортсменами перед поединком. Такая мера была принята из-за того, что Деонтей и Тайсон накануне устроили потасовку на пресс-конференции.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля (утром 23 февраля по Киеву) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на реванш Уайлдер - Фьюри.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, дуэль взглядов, реванш
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pусский  (аноним)  21.02.2020, 12:10
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