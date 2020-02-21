В Лас-Вегасе отменили финальную битву взглядов Уайлдера и Фьюри

Причиной отмены стала потасовка, которую боксеры устроили во время предыдущей встречи.

В ночь с 22 на 23 февраля состоится реванш чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уалдера (42-0-1, 40 KO) с британским боксером Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 KO).

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Как сообщает boxing news24, атлетическая комиссия штата Невада приняла решение отменить финальную дуэль взглядов между спортсменами перед поединком. Такая мера была принята из-за того, что Деонтей и Тайсон накануне устроили потасовку на пресс-конференции.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля (утром 23 февраля по Киеву) в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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