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Беринчик - Сармиенто: Боксеры провели открытую тренировку

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Украинец готовится к защите своего титула.
Денис Беринчик и Эктор Эдгардо Сармиенто
Денис Беринчик и Эктор Эдгардо Сармиенто
Вальдемар Горлушко/K2 Promotions Ukraine

В субботу, 22 февраля, Интернациональный чемпион в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) проведет защиту титула в бою против аргентинца Эктора Эдгардо Сармиенто (21-1-0, 14 КО).

За два дня до поединка боксеры провели открытую тренировку в ТРЦ Gulliver, где продемонстрировали свою физическую форму. Кроме того, Беринчик и Сармиенто провели дуэль взглядов.

Денис Беринчик и Эктор Эдгардо Сармиенто
Денис Беринчик и Эктор Эдгардо Сармиенто
Вальдемар Горлушко/K2 Promotions Ukraine

“Мою манеру боксирования иногда сравнивают со стилем знаменитого Артуро Гатти. На профессиональном ринге у него было прозвище “Гром“. И это прозвище закрепилось за мной. Будем громить всех соперников!“, - сказал Беринчик.

Денис Беринчик
Денис Беринчик
Вальдемар Горлушко/K2 Promotions Ukraine

“Посмотрел несколько поединков соперника. Он - хороший, успешный боксер, и я думаю, что у нас будет очень яркое противостояние“, - отметил Сармиенто.

Эктор Эдгардо Сармиенто
Эктор Эдгардо Сармиенто
Вальдемар Горлушко/K2 Promotions Ukraine

Вашему вниманию самые лучшие фотографии с открытой тренировки Беринчика и Сармиенто:

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Беринчик - Сармиенто, которая начнется 22 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: бокс, Денис Беринчик, фото, открытая тренировка
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