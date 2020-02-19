Усик продолжает упорно тренироваться перед боем с Чисорой

Украинец показал видео с тренировочного зала.

Александр Усик Getty Images

Украинский боксер Александр Усик продолжает упорно тренироваться перед поединком с 36-летним британцем Дереком Чисорой.

В Instagram украинец опубликовал видео с тренировочного зала. Ранее Усик уже показывал, как проводит подготовку к поединку с Чисорой.

“Не оправдывайся, иди к своей цели. С Богом вы сможете сделать все что угодно“, - написал Усик под видео в Instagram.

Отметим, что украинский боксер опроверг информацию о травме.

Ранее сообщалось, что Усик зачитал на камеру свой новый стих.