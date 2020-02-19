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Усик продолжает упорно тренироваться перед боем с Чисорой

Комментариев: 3
Украинец показал видео с тренировочного зала.

Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер Александр Усик продолжает упорно тренироваться перед поединком с 36-летним британцем Дереком Чисорой.

В Instagram украинец опубликовал видео с тренировочного зала. Ранее Усик уже показывал, как проводит подготовку к поединку с Чисорой.

“Не оправдывайся, иди к своей цели. С Богом вы сможете сделать все что угодно“, - написал Усик под видео в Instagram.

Отметим, что украинский боксер опроверг информацию о травме.

Ранее сообщалось, что Усик зачитал на камеру свой новый стих.

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Теги: Александр Усик, Дерек Чисора, бокс, видео
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Комментариев (3)
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петенька  (аноним)  20.02.2020, 12:01
Оценка:  0
петенька
Накажет Чисора этого любителя русского мира своим громадным членом. Сашенька раздвинет свои ягодицы, а Дерек с ревом войдет в него, по самые яички))).
гость  (аноним)  20.02.2020, 11:50
Оценка:  0
гость
Главное, чтоб наоборот не получилось...
pусский  (аноним)  20.02.2020, 11:33
Оценка:  0
pусский
Давно пора разбить Чисоре плевалку!
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