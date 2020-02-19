Уайлдер: Если бы Кличко бил сильнее меня, то Фьюри получил бы сотрясении в их бою
Американец уверен, что у него сильнейший удар.
Американский боксер в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер ответил на слова Тайсона Фьюри, что у него не сильнее удар, чем у Владимира Кличко.
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“Я рад, что Фьюри так говорит. Но я не увидел, чтобы Кличко выбрасывал удары, которые хотя бы задели Тайсона. Поэтому мы знаем и понимаем, что он врет. Если бы Кличко бил сильнее, чем я, то Фьюри получил бы сотрясение в их бою и проиграл.
Ранее я говорил, что у Тайсона подушки вместо кулаков. Вы сами можете убедиться, что мой двухлетний ребенок бьет сильнее, чем Фьюри“, - приводит слова Уайлдера Metro.
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Полная версия правил
Это действующий чемпион, сильный, нокаутер. За тарелку щей, как Поветкин, выходить не будет. Видимо, не дали желаемой им суммы. Вполне возможно, что и Владимира он бы нокаутировал.