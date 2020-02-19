Паркер: Усик - проблемный соперник

Украинец имеет потенциал стать лучшим боксером в супертяжелом весе.

Бывший чемпион мира Джозеф Паркер поделился мнением по поводу украинского боксера Александра Усика.

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“У меня был вариант провести бой с Усиком. Я сказал, что без проблем смогу сделать это. Он превосходный боксер, техничный, достиг многого в тяжелом дивизионе, и я хотел бы протестировать себя в бою с лучшим. Я считаю, что он один из лучших боксеров. По крайней мере, если мы говорим о боксерских навыках. Но я готов боксировать с любим из топ-5.

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Усик - проблемный соперник, потому что он очень техничный и у него много опыта. Но мне нравятся проблемы. Если бы у меня была возможность провести с ним бой, то я ухватился бы за нее обеими руками.

Никто не знает, каким Усик будет в следующих боях. Мы поймем, что он из себя представляет только спустя несколько боев“, - рассказал Паркер для YouTube-канала Matchroom Boxing.

Ранее Хирн сообщил, когда состоится следующий бой украинца.