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Паркер: Усик - проблемный соперник

Комментариев: 1
Украинец имеет потенциал стать лучшим боксером в супертяжелом весе.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший чемпион мира Джозеф Паркер поделился мнением по поводу украинского боксера Александра Усика.

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“У меня был вариант провести бой с Усиком. Я сказал, что без проблем смогу сделать это. Он превосходный боксер, техничный, достиг многого в тяжелом дивизионе, и я хотел бы протестировать себя в бою с лучшим. Я считаю, что он один из лучших боксеров. По крайней мере, если мы говорим о боксерских навыках. Но я готов боксировать с любим из топ-5.

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Усик - проблемный соперник, потому что он очень техничный и у него много опыта. Но мне нравятся проблемы. Если бы у меня была возможность провести с ним бой, то я ухватился бы за нее обеими руками.

Никто не знает, каким Усик будет в следующих боях. Мы поймем, что он из себя представляет только спустя несколько боев“, - рассказал Паркер для YouTube-канала Matchroom Boxing.

Ранее Хирн сообщил, когда состоится следующий бой украинца.

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Теги: Джозеф Паркер, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  19.02.2020, 13:26
Оценка:  +1
петенька
Получит пиздюлей во втором поединке, с Чисорой. Поедет потом на Россию, сосать пипиську у Тимати))).
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