Беринчик - Сармьенто: онлайн трансляция боя

Денис Беринчик проведет защиту титула WBO International. Следите за событиями боя Беринчик - Сармьенто.

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик (12-0, 7 КО) в субботу, 22 февраля, проведет защиту титула.

Соперником украинца будет представитель Аргентины Эктор Сармиенто (21-1, 14 КО). Поединок будет проведен в Броварах.

Онлайн трансляция боя Беринчик - Сармиенто будет доступна в этой новости 22 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени.

"Мой нынешний соперник - первый номер у себя на родине. Как известно, Аргентина - боксерская страна. Сармиенто провел более двадцати поединков и 14 раз нокаутировал соперников. Поэтому недооценивать его не стоит", - сказал Денис Беринчик.

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Напомним, свой последний поединок Беринчика провел 5 октября 2019 года. Тогда Денис во второй раз защитил титул Интернационального чемпиона, победив Лопеса Морено из Мексики.