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Джошуа: Я уверен, что в ближайшее время проведу бой с Усиком

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Британец готовится к поединку с украинцем.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа заявил, что уже начал готовиться к бою с Кубратом Пулевым и Александром Усиком.

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“Сейчас я готовлюсь к поединку в июне. Я максимально настроен сейчас. Соперником будет Пулев. А в то время Усик будет драться с Чисорой. 

Я уверен, что в ближайшее время проведу бой с Усиком. Я готовлюсь к этому. Мне хочется драться 2-3 раза в год, и это дает мне возможность хорошо планировать подготовку к любому сопернику“, - цитирует Джошуа Sky Sports.

Ранее сообщалось, когда состоится бой Джошуа - Пулев.

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Теги: Энтони Джошуа, Александр Усик, бокс, Кубрат Пулев
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