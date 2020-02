Арум сделал прогноз на реванш Фьюри - Уайлдер

Известный промоутер компании Top Rank Боб Арум поделился мнением по поводу реванша Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

"Какая неделя будет для Вегаса! Я не могу согласиться с тем, кто говорит, что Уайлдер победит Фьюри нокаутом или решением судей. Я верю в то, что Фьюри нокаутирует Уайлдера до восьмого раунда и заберет себе пояс WBC“, - написал Арум в Twitter.

What a week this will be in Vegas.



Everyone who is predicting this fight picks either Fury by decision or Wilder by KO. I would disagree. I believe that @Tyson_Fury KO’s Wilder within 8 rounds to win the WBC Heavyweight title. #WilderFury2