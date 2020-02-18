Фьюри назвал главную ошибку в первом бою с Уайлдером

"Цыганский король" настроен решительно на реванш.

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал о главной ошибки в первом бою с Деонтеем Уайлдером.

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“Главная ошибка в первом бою с Уайлдером - это то, что я не развивал успех, хоть и доставлял ему огромные проблемы. Я не понимал тогда, сколько смогу продержаться. Сейчас я понимаю, что могу пройти всю дистанцию. Я буду атаковать Деонтея всем, кроме кухонной раковины.

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Сейчас я хорошо подготовлен к реваншу. Мы с тренерами убрали все лишнее во время тренировок. Сейчас у меня максимальная концентрации, как никогда.

Вы увидите Тайсона Фьюри во всей своей красе. Я готов к войне, независимо от того, продлится ли она один раунд или двенадцать“, - цитирует Фьюри BoxingTalk.

Напомним, что поединок Фьюри - Уайлдер состоится в Лас-Вегасе.

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