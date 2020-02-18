Переключиться на мобильную версию

Фьюри назвал главную ошибку в первом бою с Уайлдером

Комментариев: 1
"Цыганский король" настроен решительно на реванш.
Уайлдер - Фьюри
Уайлдер - Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал о главной ошибки в первом бою с Деонтеем Уайлдером.

Читай также: Уайлдер: В первом поединке с Фьюри я показал меньше половины своих возможностей

“Главная ошибка в первом бою с Уайлдером - это то, что я не развивал успех, хоть и доставлял ему огромные проблемы. Я не понимал тогда, сколько смогу продержаться. Сейчас я понимаю, что могу пройти всю дистанцию. Я буду атаковать Деонтея всем, кроме кухонной раковины. 

Читай также: Фьюри рассказал, как планирует нокаутировать Уайлдера

Сейчас я хорошо подготовлен к реваншу. Мы с тренерами убрали все лишнее во время тренировок. Сейчас у меня максимальная концентрации, как никогда.

Вы увидите Тайсона Фьюри во всей своей красе. Я готов к войне, независимо от того, продлится ли она один раунд или двенадцать“, - цитирует Фьюри BoxingTalk.

Напомним, что поединок Фьюри - Уайлдер состоится в Лас-Вегасе.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на реванш. Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Поделись:
Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  18.02.2020, 21:54
Оценка:  0
гость
....так как кухонная раковина будет полная кокса...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь