Хирн: Фьюри отвернулся от Великобритании

"Цыганский король" не хочет драться в Великобритании.

Промоутер Энтои Джошуа Эдди Хирн рассказал, что его подопечный не будет драться против Тайсона Фьюри в Великобритании.

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“Сейчас мы должны быть реалистами. Джошуа хочет драться с Фьюри в Великобритании. Он лично мне говорил об этом, просил организовать там бой.

Фьюри же отвернулся от родной страны. Последние три его поединка прошли в Америке. Он не желает возвращаться, он больше не заинтересован, чтобы проводить поединки в Великобритании“, - цитирует Хирна Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Фьюри отказался проводить бои в Великобритании.