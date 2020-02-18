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Фьюри: Устрою кутеж с кокаином и проститутками после боя с Уайлдером

Комментариев: 2
"Цыганский король" отметил, что это будут дешевые проститутки.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Известный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, чем будет заниматься посл боя-реванша с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

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“Я устрою кутеж с кокаином и проститутками после реванша с Уайлдером. Что может быть лучше Это будут дешевые проститутки, по 30 долларов каждая.

Но перед тем, как тра**ться с проститутками, нужно сделать укол пенициллина. Если его нет, то нужно использовать презерватив“, - приводит слова Фьюри Daily Caller.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что хочет заставить Деонтея Уайлдера завершить карьеру.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, реванш
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.02.2020, 11:39
Оценка:  +4
гость
Ящик для тебя фура уже готов. Уголёк в 3-5 раунде тебя туда уложит. Проститутки вынесут тебя с ринга вперёд ногами дёшево за 30 баксов.
петенька  (аноним)  18.02.2020, 11:28
Оценка:  0
петенька
Меня пускай пригласит. Я его бесплатно вытрахаю в пуканчик. Представляю, как он раздвинет ягодицы, а я войду в него с ревом своим огромным членом))).
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