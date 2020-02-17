Стали известны дата и место боя Ломаченко - Лопес

Украинец проведет поединок за абсолютное чемпионство в легком весе.

Чемпион по версиям WBA и WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) проведет бой за абсолютное чемпионство с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО). Об этом сообщил аккаунт LomUs в соцсети Instagram.

По информации источника, поединок состоится 30 мая на арене Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке (США).

Отмечается, что бой пройдет по системе PPV и будет транслироваться на ESPN.

Напомним, последний бой Василия Ломаченко состоялся 31 августа 2019 года, когда он победил Люка Кэмпбелла и добавил к титулам WBO и WBA пояс WBC.

Теофимо Лопес, в свою очередь, завоевал титул IBF 15 декабря 2019 года в бою против Ричарда Комми.