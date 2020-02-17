Стали известны дата и место боя Ломаченко - Лопес
Чемпион по версиям WBA и WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) проведет бой за абсолютное чемпионство с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО). Об этом сообщил аккаунт LomUs в соцсети Instagram.
По информации источника, поединок состоится 30 мая на арене Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке (США).
Уже официально! Промо - ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчики LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США. @lomachenkovasiliy @teofimolopez #loma#lomachenko#lomalopez#lomalopez2020#boxing#lopez#teofimolopez#лома#ломаченко#wbo#wbc#wba#ibf#lomus#lomusofficial
Отмечается, что бой пройдет по системе PPV и будет транслироваться на ESPN.
Напомним, последний бой Василия Ломаченко состоялся 31 августа 2019 года, когда он победил Люка Кэмпбелла и добавил к титулам WBO и WBA пояс WBC.
Теофимо Лопес, в свою очередь, завоевал титул IBF 15 декабря 2019 года в бою против Ричарда Комми.
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