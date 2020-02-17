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Фьюри: Я намерен заставить Уайлдера завершить карьеру

Комментариев: 4
Британец назвал людей, которые не верят в то, что его соперника можно нокаутировать идиотами.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий бой против обладателя титула по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

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“То, что я делал в прошлый раз, было неплохо, но этого не хватило для победы. Надо было что-то изменить. Нельзя нокаутировать соперника, если танцевать по рингу все 12 раундов.

Если кто-то думает, что Уайлдера нельзя нокаутировать, он - идиот. Я докажу свою мощь. Я намерен заставить его уйти“, - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на реванш. Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (4)
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vladimir30kh    18.02.2020, 00:17
Оценка:  0
vladimir30kh
путин "их там нет" -А недавно в Оренбуржской обл. были похороны погибших в донбасе... путин " их там нет, труп можно было купить в любом военторге..." )))))))
гость  (аноним)  17.02.2020, 23:51
Оценка:  0
гость
21-12 хоть дрочи, хоть не дрочи, а кортеж для упаковки фуры уже выехал. Дрова и гвозди для цыгана готовы. Отпевать не прийдется. Все будет бикицер.
vladimir30kh    17.02.2020, 23:41
Оценка:  0
vladimir30kh
Скорее путин отсосет у своего начальника иванова сергея чем Фьюри победит Уайлдера
русский  (аноним)  17.02.2020, 21:12
Оценка:  0
русский
Я тоже блядь дрочу, как дурной. Болею за Фьюри.
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