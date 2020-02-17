Фьюри: Я намерен заставить Уайлдера завершить карьеру

Британец назвал людей, которые не верят в то, что его соперника можно нокаутировать идиотами.

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий бой против обладателя титула по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

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“То, что я делал в прошлый раз, было неплохо, но этого не хватило для победы. Надо было что-то изменить. Нельзя нокаутировать соперника, если танцевать по рингу все 12 раундов.

Если кто-то думает, что Уайлдера нельзя нокаутировать, он - идиот. Я докажу свою мощь. Я намерен заставить его уйти“, - приводит слова Фьюри BoxingScene.

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