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Уайлдер: Бог может пощадить Фьюри, а я - нет

Комментариев: 2
Американец решительно настроен на победу.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что готов уничтожить Тайсона Фьюри.

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“Мое чувство говорит, что я готов к бою. Сейчас я нахожусь в лучшей форме в жизни. Чутье подсказывает, что я готов как никогда. Нужно мне это будет показать. Я с нетерпением жду этого поединка.

Я считаю, то, что Фьюри собирается сделать на словах, и то, что он на самом деле сделает, - это две разные вещи. Это привлекает внимание зрителей. Я имею в виду не только наши слова, но и действия, а также ожидание развязки.

Если Фьюри устроит драку, то пусть Бог помогает ему во время боя. Бог может пощадить Фьюри, а я - нет“, - рассказал Уайлдер для Boxing News 24.

Напомним, что поединок Фьюри - Уайлдер состоится в Лас-Вегасе.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на реванш.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  14.02.2020, 18:01
Оценка:  0
pусский
Я за честный бой, и пусть победит сильнейший (Тайсон Фьюри)!
гость  (аноним)  14.02.2020, 17:36
Оценка:  0
гость
цыган поймёт, что такое секс от негра - бессмысленный и беспощадный
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