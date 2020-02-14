Уайлдер: Бог может пощадить Фьюри, а я - нет

Американец решительно настроен на победу.

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что готов уничтожить Тайсона Фьюри.

Читай также: Фьюри: Я сомневаюсь, что у Уайлдера сильнее удар, чем у Кличко

“Мое чувство говорит, что я готов к бою. Сейчас я нахожусь в лучшей форме в жизни. Чутье подсказывает, что я готов как никогда. Нужно мне это будет показать. Я с нетерпением жду этого поединка.

Я считаю, то, что Фьюри собирается сделать на словах, и то, что он на самом деле сделает, - это две разные вещи. Это привлекает внимание зрителей. Я имею в виду не только наши слова, но и действия, а также ожидание развязки.

Если Фьюри устроит драку, то пусть Бог помогает ему во время боя. Бог может пощадить Фьюри, а я - нет“, - рассказал Уайлдер для Boxing News 24.

Напомним, что поединок Фьюри - Уайлдер состоится в Лас-Вегасе.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на реванш.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.