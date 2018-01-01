Уайлдер: В первом поединке с Фьюри я показал меньше половины своих возможностей
Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу первого поединка с Тайсоном Фьюри.
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“В первом поединке я показал где-то половину своих возможностей, а то и меньше. У меня не получилось сделать многое из того, что планировал.
В некоторых моментах мне казалось, что я не понимал, что делал. Я просто шел вперед, защищаясь высоко поднятыми руками, и бил без какой-либо надежды.
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В тот день я могу обратить на себя внимание. Поначалу никто в США не знал, кто есть настоящим чемпионом мира в супертяжелом весе.
Мне хотелось сделать бокс интригующим, чтобы люди снова о нем говорили“, - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.
Напомним, первый поединок между Фьюри и Уалйдером состоялся 1-го декабря 2018 года и завершился вничью.
Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.
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