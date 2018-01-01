Переключиться на мобильную версию

Уайлдер: В первом поединке с Фьюри я показал меньше половины своих возможностей

Комментариев: 0
Американец не знал, что делал во время боя.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу первого поединка с Тайсоном Фьюри.

Читай также: Уайлдер: Я не хочу слышать оправданий от Фьюри, когда отправлю его в нокаут

“В первом поединке я показал где-то половину своих возможностей, а то и меньше. У меня не получилось сделать многое из того, что планировал.

В некоторых моментах мне казалось, что я не понимал, что делал. Я просто шел вперед, защищаясь высоко поднятыми руками, и бил без какой-либо надежды.

Читай также: Фьюри заявил, что может покончить с собой

В тот день я могу обратить на себя внимание. Поначалу никто в США не знал, кто есть настоящим чемпионом мира в супертяжелом весе. 

Мне хотелось сделать бокс интригующим, чтобы люди снова о нем говорили“, - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Уалйдером состоялся 1-го декабря 2018 года и завершился вничью.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на реванш.

Поделись:
Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь