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Джошуа назвал преимущество Фьюри в реванше с Уайлдером

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"Цыганский король" может одержать победу над Деонтеем Уайлдером.
Уайлдер - Фьюри
Уайлдер - Фьюри
Getty Images

Британский боксер в супертяжелом весе Энтони Джошуа оценил шансы Тайсона Фьюри в реванше с Деонтеем Уайлдером.

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“Тайсон сможет добыть победу. Уайлдеру, чтобы победить, нужно отправить Фьюри в нокаут, но у него это не получилось сделать в первом поединке.

Фьюри обладает более различным арсеналом, его слишком недооценивают. У Уайлдера есть правая рука. Если удастся ее обезвредить, то Фьюри победит“, - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Ранее Джошуа сделал прогноз на бой Фьюри - Уайлдер.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

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Теги: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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