Джошуа назвал преимущество Фьюри в реванше с Уайлдером
"Цыганский король" может одержать победу над Деонтеем Уайлдером.
Британский боксер в супертяжелом весе Энтони Джошуа оценил шансы Тайсона Фьюри в реванше с Деонтеем Уайлдером.
Читай также: Джошуа заявил, что готов провести бой против победителя реванша Уайлдер - Фьюри
“Тайсон сможет добыть победу. Уайлдеру, чтобы победить, нужно отправить Фьюри в нокаут, но у него это не получилось сделать в первом поединке.
Фьюри обладает более различным арсеналом, его слишком недооценивают. У Уайлдера есть правая рука. Если удастся ее обезвредить, то Фьюри победит“, - приводит слова Джошуа Sky Sports.
Ранее Джошуа сделал прогноз на бой Фьюри - Уайлдер.
Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.
Полная версия правил