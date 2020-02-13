Де Ла Хойя: Либо Ломаченко передаст эстафету Лопесу, или уничтожит еще одного проспекта

Промоутер считает, что это будет шикарный бой.

Известный промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился мнением по поводу боя Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

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“Я считаю, что это будет отличный бой. Если говорить по правде, то мне нравится Теофимо. Думаю, он очень талантливый. Он много говорит, но это классно. У каждого есть своя особенность.

В боксе один удар может определить много. Удар отделяет тебя от того, чтобы потерять или завоевать все.

В данном случае либо Ломаченко передаст эстафету, или уничтожит еще одного проспекта. Это те вещи, за которые мы любим бокс“, - рассказал Де Ла Хойя для YouTube-каналу Fino Boxing.

Ранее Лопес сообщил возможную дату боя с Ломаченко.