Переключиться на мобильную версию

Де Ла Хойя: Либо Ломаченко передаст эстафету Лопесу, или уничтожит еще одного проспекта

Комментариев: 1
Промоутер считает, что это будет шикарный бой.
Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойя
Getty Images

Известный промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился мнением по поводу боя Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

Читай также: Де Ла Хойя: Лопес действительно может победить Ломаченко

“Я считаю, что это будет отличный бой. Если говорить по правде, то мне нравится Теофимо. Думаю, он очень талантливый. Он много говорит, но это классно. У каждого есть своя особенность.

В боксе один удар может определить много. Удар отделяет тебя от того, чтобы потерять или завоевать все.

В данном случае либо Ломаченко передаст эстафету, или уничтожит еще одного проспекта. Это те вещи, за которые мы любим бокс“, - рассказал Де Ла Хойя для YouTube-каналу Fino Boxing.

Ранее Лопес сообщил возможную дату боя с Ломаченко.

Поделись:
Теги: Оскар Де Ла Хойя, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  13.02.2020, 23:06
Оценка:  +1
гость
Лопес хочет в попес.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь