Редкачу сократили дисквалификацию за укус Гарсии

Украинец пропустит полгода.

Украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач был дисквалифицирован на один год за укус Дэнни Гарсии в плечо во время поединка 25-го января.

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Спортивная комиссия штата Нью-Йорк приняла решение сократить дисквалификацию украинцу до шести месяцев. Кроме того, Редкач получит гонорар за бой с Гарсией, но будет должен заплатить штраф десять тысяч долларов.

Напомним, что Гарсия уверенно победил Редкача единогласным решением судей.

Отметим, что Редкач бросил вызов YouTube-блогеру.