Джошуа заявил, что готов провести бой против победителя реванша Уайлдер - Фьюри

Британец не боится выйти в ринг против победителя.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что готов провести бой с победителем реванша Тайсон Фьюри - Деонтей Уайдер.

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“Вы должны знать, что есть еще один победитель, который жаждет драться. Я потратил много энергии, преследуя этот бой, провел много поединков.

Когда станет победитель реванша Уайлдер - Фьюри, то я буду ждать его. Я сотрудничал со многими людьми в супертяжелом дивизионе. Я с удовольствием поработаю с Уайлдером или Фьюри, чтобы устроить еще одну мегабитву“, - цитирует Джошуа Boxing News 24.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.