Переключиться на мобильную версию

Джошуа заявил, что готов провести бой против победителя реванша Уайлдер - Фьюри

Комментариев: 0
Британец не боится выйти в ринг против победителя.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что готов провести бой с победителем реванша Тайсон Фьюри - Деонтей Уайдер.

Читай также: Кличко: Фьюри может победить Уайлдера, а потом мог бы быть мой реванш с Тайсоном

“Вы должны знать, что есть еще один победитель, который жаждет драться. Я потратил много энергии, преследуя этот бой, провел много поединков.

Когда станет победитель реванша Уайлдер - Фьюри, то я буду ждать его. Я сотрудничал со многими людьми в супертяжелом дивизионе. Я с удовольствием поработаю с Уайлдером или Фьюри, чтобы устроить еще одну мегабитву“, - цитирует Джошуа Boxing News 24.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.

Поделись:
Теги: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь