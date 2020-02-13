Фьюри: Если я дерьмово дрался против Кличко, то Джошуа вдвойне дерьмово с Руисом

Британец продолжает критиковать Джошуа за поединок с Руисом.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сравнил бой Энтони Джошуа в реванше с Энди Руисом со своим боем против Владимира Кличко.

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“Всегда во время боя, боксеры делают все, чтобы победить. Реванш Джошуа с Руисом вышел таким, каким вышел. Если я дерьмово дрался против Владимира Кличко, то Джошуа вдвойне дерьмово сделал это с Руисом. Но у меня была самая худшая работа, а вот Джошуа просто весь вечер бегал от мексиканца.

Реванш с Руисом не был хорошим боем. Я считаю, что этот бой оказался очень дерьмовым. Перепуганный Джошуа убегал на протяжении всего поединка.

Каждый раз, когда Энтони останавливался на две секунды, он получал встряску. Так что я очень сомневаюсь, что кто-то из бойцов до сих пор очень опасается Джошуа.

Его пузырь лопнул, он больше никого не тревожит. С Уайлдером произойдет точно так, когда я его побью“, - цитирует Фьюри Boxing News 24.

Напомним, бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе (Германия) и завершился победой британца единогласным решением судей.

Напомним, что Энди Руис единогласно проиграл Энтони Джошуа в реванше.