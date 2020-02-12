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Уайлдер: Когда у Фьюри появится кровь, я его прикончу

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Американец не сомневается в своей победе в реванше.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от предстоящего реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

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"Фьюри может говорить, что победит меня, но он же в это не верит. Именно поэтому он внес столько изменений. Если бы он был уверен в том, что победил в первом поединке, он бы не вносил изменения. А дальше он собирается пойти к духовному наставнику.

У Отто Уаллина был отличный план на бой с Фьюри, и он его реализовал. Тот поединок должны были остановить из-за рассечения Фьюри. Теперь я жду возможности раскрыть эту сечку возле глаза. Когда она откроется, когда появится кровь - я прикончу Тайсона, не буду играть.

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В первом бою я нокаутировал Фьюри, но не получил победу. В реванше я собираюсь отправить Тайсона в нокаут", - приводит слова Фьюри BBC.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что готов пожертвовать всем ради победы над Деонтеем Уайлдером.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, реванш
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гость  (аноним)  12.02.2020, 23:20
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