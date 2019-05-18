Уайлдер - Фьюри: онлайн трансляция боя-реванша

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут бой-реванш. Следите за поединком в онлайн трансляции на нашем сайте.

В ночь с 22 на 23 февраля чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер встретится в бое-реванше с Тайсоном Фьюри. Встреча состоится в Лас-Вегасе (США) на знаменитой арене MGM Grand.

Онлайн трансляция боя-реванша будет доступна в этой новости 23 февраля, ориентировочно в 5:00 по киевскому времени.

Напомним, первая встреча боксеров завершилась вничью. В предстоящем букмекеры считают шансы на победу боксеров практически равными. Ознакомиться с прогнозами букмекеров можно на нашем сайте.

Отметим, что Уайлдер и Фьюри после своего первого поединка и до реванша провели по два боя:

Последние бои Уайлдера:

18.05.19. Деонтей Уайлдер - Доминик Бризил - победа Уайлдера нокаутом

23.11.19. Деонтей Уайлдер - Луис Ортис - победа Уайлдера нокаутом

Последние бой Фьюри:

15.06.19. Тайсон Фьюри - Том Шварц - победа Фьюри техническим нокаутом

14.09.19. Тайсон Фьюри - Отто Уаллин - победа Фьюри решением судей