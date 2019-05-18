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Уайлдер - Фьюри: онлайн трансляция боя-реванша

Комментариев: 9
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут бой-реванш. Следите за поединком в онлайн трансляции на нашем сайте.
Уайлдер - Фьюри: онлайн трансляция боя
Уайлдер - Фьюри: онлайн трансляция боя
Getty Images

В ночь с 22 на 23 февраля чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер встретится в бое-реванше с Тайсоном Фьюри. Встреча состоится в Лас-Вегасе (США) на знаменитой арене MGM Grand.

Онлайн трансляция боя-реванша будет доступна в этой новости 23 февраля, ориентировочно в 5:00 по киевскому времени.

Напомним, первая встреча боксеров завершилась вничью. В предстоящем букмекеры считают шансы на победу боксеров практически равными. Ознакомиться с прогнозами букмекеров можно на нашем сайте.

Отметим, что Уайлдер и Фьюри после своего первого поединка и до реванша провели по два боя:

Последние бои Уайлдера:

18.05.19. Деонтей Уайлдер - Доминик Бризил - победа Уайлдера нокаутом
23.11.19. Деонтей Уайлдер - Луис Ортис - победа Уайлдера нокаутом

Последние бой Фьюри:

15.06.19. Тайсон Фьюри - Том Шварц - победа Фьюри техническим нокаутом
14.09.19. Тайсон Фьюри - Отто Уаллин - победа Фьюри решением судей

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, онлайн трансляция, реванш, бой
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Комментариев (9)
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vladimir30kh    17.02.2020, 23:45
Оценка:  0
vladimir30kh
вождь-ху.йло так сиранул и спрятался в Славянске что кацапам осталось только пердеть... Гиркин ,русский которых там нет назвал путина ссыкуном и предателем руского "мира"
гость  (аноним)  17.02.2020, 19:58
Оценка:  +1
гость
Россию за допинг лишили золотой медали в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде в Сочи-2014, как и первого места в общекомандном медальном зачёте. Топить ват ников по всем фронтам, не давать оккупантам дышать свободно!
гость  (аноним)  17.02.2020, 19:54
Оценка:  +1
гость
Мариванна, у меня Вася из соседней песочницы ведёрко отобрал! А ты ему в песочницу сходи по маленькому...
pусский  (аноним)  16.02.2020, 19:28
Оценка:  -1
pусский
Мечтайте хоть до усрачки, но позор укров-майдаунов под Иловайском забыть невозможно, и то же ожидает каждого юного гавнюка с Украины, не желающего признать величие России! Я пёрнул, блять!!!
vladimir30kh    15.02.2020, 22:44
Оценка:  0
vladimir30kh
Только Украинцы дали 3,14зды кацапам в Славянске и заставили ху.йла прятаться предав всех кому обещал до Киева дойти )))))
русскому  (аноним)  15.02.2020, 14:06
Оценка:  0
русскому
Следующие 20 лет уже Украина будет делать с недомерком из питерской подворотни всё что захочет. Принимаются заявки на БДСМ и золотой дождь на путина.
pусский  (аноним)  14.02.2020, 17:59
Оценка:  -2
pусский
Да не фантазируй ты, укропское уёбище, Путин 20 лет делает с Украиной что хочет.
гость  (аноним)  14.02.2020, 17:16
Оценка:  +2
гость
pусский (аноним) 14.02.2020, 16:44Оценка: 0
Победитель получит право отыметь кремлёвского карлика во все дыхательные и пихательные! Слава Украине!
pусский  (аноним)  14.02.2020, 16:44
Оценка:  -2
pусский
Эти могучие парни сражаются за Путина! Слава победителю!
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