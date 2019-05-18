Уайлдер - Фьюри: онлайн трансляция боя-реванша
В ночь с 22 на 23 февраля чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер встретится в бое-реванше с Тайсоном Фьюри. Встреча состоится в Лас-Вегасе (США) на знаменитой арене MGM Grand.
Онлайн трансляция боя-реванша будет доступна в этой новости 23 февраля, ориентировочно в 5:00 по киевскому времени.
Напомним, первая встреча боксеров завершилась вничью. В предстоящем букмекеры считают шансы на победу боксеров практически равными. Ознакомиться с прогнозами букмекеров можно на нашем сайте.
Отметим, что Уайлдер и Фьюри после своего первого поединка и до реванша провели по два боя:
Последние бои Уайлдера:
18.05.19. Деонтей Уайлдер - Доминик Бризил - победа Уайлдера нокаутом
23.11.19. Деонтей Уайлдер - Луис Ортис - победа Уайлдера нокаутом
Последние бой Фьюри:
15.06.19. Тайсон Фьюри - Том Шварц - победа Фьюри техническим нокаутом
14.09.19. Тайсон Фьюри - Отто Уаллин - победа Фьюри решением судей
Полная версия правил
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