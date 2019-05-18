Уайлдер - Фьюри: прогноз и ставки букмекеров на бой-реванш

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри встретятся в реванше. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится реванш между чемпионом в супертяжелом весе по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британским боксером Тайсоном Фьюри.

В первом поединке спортсмены показали зрелищную борьбу и так и не смогли выявить победителя, завершив бой вничью. Это делает предстоящий поединок еще более ожидаемым. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя-реванша.

Что касается букмекеров, то они не определили сильнейшего в этом поединка, оценивая шансы на победу каждого из них как равные. Так, в компании Parimatch установили коэффициент на победу спортсменов 1.90. Ничью в реванше оценили в 20.00.

Примечательно, что эксперты уверены, что если кто-то из боксеров и победит досрочно, то это будет действующий чемпион. Так, на досрочную победу Деонтея можно поставить с коэффициентом 2.40, в то время как досрочную победу Тайсона оценили в 5.50.

Букмекеры из William Hill отдают минимальное предпочтение Фьюри, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1.91. Триумф Уайлдера оценили в 2.00, а ничью - в 21.00.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из bet365: победа Уайлдера - 2.000 победа Фьюри - 1.80, ничья - 23.00.

Отметим, что Уайлдер и Фьюри после своего первого поединка и до реванша провели по два боя:

Последние бои Уайлдера:

18.05.19. Деонтей Уайлдер - Доминик Бризил - победа Уайлдера нокаутом

23.11.19. Деонтей Уайлдер - Луис Ортис - победа Уайлдера нокаутом

Последние бой Фьюри:

15.06.19. Тайсон Фьюри - Том Шварц - победа Фьюри техническим нокаутом

14.09.19. Тайсон Фьюри - Отто Уаллин - победа Фьюри решением судей