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Уайлдер - Фьюри: прогноз и ставки букмекеров на бой-реванш

Комментариев: 15
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри встретятся в реванше. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Уайлдер - Фьюри: прогноз и ставки букмекеров
Уайлдер - Фьюри: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится реванш между чемпионом в супертяжелом весе по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британским боксером Тайсоном Фьюри.

В первом поединке спортсмены показали зрелищную борьбу и так и не смогли выявить победителя, завершив бой вничью. Это делает предстоящий поединок еще более ожидаемым. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя-реванша.

Что касается букмекеров, то они не определили сильнейшего в этом поединка, оценивая шансы на победу каждого из них как равные. Так, в компании Parimatch установили коэффициент на победу спортсменов 1.90. Ничью в реванше оценили в 20.00.

Примечательно, что эксперты уверены, что если кто-то из боксеров и победит досрочно, то это будет действующий чемпион. Так, на досрочную победу Деонтея можно поставить с коэффициентом 2.40, в то время как досрочную победу Тайсона оценили в 5.50.

Букмекеры из William Hill отдают минимальное предпочтение Фьюри, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1.91. Триумф Уайлдера оценили в 2.00, а ничью - в 21.00.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из bet365: победа Уайлдера - 2.000 победа Фьюри - 1.80, ничья - 23.00.

Отметим, что Уайлдер и Фьюри после своего первого поединка и до реванша провели по два боя:

Последние бои Уайлдера:

18.05.19. Деонтей Уайлдер - Доминик Бризил - победа Уайлдера нокаутом
23.11.19. Деонтей Уайлдер - Луис Ортис - победа Уайлдера нокаутом

Последние бой Фьюри:

15.06.19. Тайсон Фьюри - Том Шварц - победа Фьюри техническим нокаутом
14.09.19. Тайсон Фьюри - Отто Уаллин - победа Фьюри решением судей

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Теги: бокс, букмекеры, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, реванш
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Комментариев (15)
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гость  (аноним)  17.02.2020, 20:18
Оценка:  0
гость
В Сирии, где ранее погиб российский наемник Дмитрий Дмитренко из Челябинска, застрелили еще четырех россиян. Как сообщает Telegram-канал Baza, ими оказались четверо спецназовцев российского ФСБ. Их автомобиль подорвался на фугасе в провинции Алеппо, после чего они попали в плен к боевикам и были казнены.
pусский  (аноним)  16.02.2020, 19:31
Оценка:  0
pусский
Так и пиздуй в Литву, никому не нужное порождение Укропии, нахуя ты здесь развонялся?
vladimir30kh    15.02.2020, 17:57
Оценка:  0
vladimir30kh
Минимальная зарплата в бедной ,маленькой Литве в 3,5 раза больше чем в богатой нефтегазовой россии
Цветик  (аноним)  15.02.2020, 17:48
Оценка:  0
Цветик
Любил Сташинского Иосиф.
Иосиф граждан не любил.
Когда сдыхал он на паркете,
Никто водички не налил.
гость  (аноним)  15.02.2020, 17:47
Оценка:  0
гость
Любил Сташинского Иосиф. Иосиф граждан не любил. Когда сдыхал он на паркете, Никто водички не налил.
pусский  (аноним)  15.02.2020, 15:14
Оценка:  0
pусский
Жаль, что Иосиф не кормил армию Гитлера колбасой из отборных бандеровцев, тогда и Цветик бы сдох давно - ещё
в потрохах своей бабки на свалке.
Цветик  (аноним)  15.02.2020, 14:13
Оценка:  +1
Цветик
Иосиф был ху ёвым парнем.
Иосиф с Гитлером дружил.
Его фашистскую армаду
Иосиф до войны кормил!
pусский  (аноним)  14.02.2020, 18:29
Оценка:  0
pусский
Иосиф послал Сташинского - и Бандера сдох как цуцик!
Цветик  (аноним)  14.02.2020, 15:32
Оценка:  +1
Цветик
Страдал Иосиф от Бандеры.
Иосиф от Бандеры слёг.
Бандеру голыми руками
Иосиф задушить не смог.
pусский  (аноним)  14.02.2020, 14:31
Оценка:  0
pусский
Цветик, перестать травиться контрафактом - это же Попрошенко сосал у немцев и в июне, и в июле, и все 4 года в любое время года за мелкие кредиты! А у Сталина сосала вся Германия и Восточная Европа, да и бандер он в Сибирь загнал.
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