Лопес сообщил возможную дату боя с Ломаченко
Американец опубликовал твит, в котором написал дату.
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) оставил загадочную запись на своей страничке в Twitter.
Американец написал: “30 мая“, и добавил смайлик. Предположительно, это дата поединка Лопеса с украинским чемпионом Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) за звание абсолютного чемпиона дивизиона.
May 30th 🤫— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 8, 2020
Ранее Теофимо Лопес заявил, что время Василия Ломаченко подходит к концу.
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