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Лопес сообщил возможную дату боя с Ломаченко

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Американец опубликовал твит, в котором написал дату.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) оставил загадочную запись на своей страничке в Twitter.

Американец написал: “30 мая“, и добавил смайлик. Предположительно, это дата поединка Лопеса с украинским чемпионом Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что время Василия Ломаченко подходит к концу.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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