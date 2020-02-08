Лопес сообщил возможную дату боя с Ломаченко

Американец опубликовал твит, в котором написал дату.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) оставил загадочную запись на своей страничке в Twitter.

Американец написал: “30 мая“, и добавил смайлик. Предположительно, это дата поединка Лопеса с украинским чемпионом Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

May 30th 🤫 — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 8, 2020

Ранее Теофимо Лопес заявил, что время Василия Ломаченко подходит к концу.