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Ломаченко: Отец всеми способами отталкивал меня от бокса

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Украинец рассказал, почему занимался в детстве разными видами спорта.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super, WBC, WBO Василий Ломаченко рассказал о том, как он стал заниматься боксом.

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“Сейчас бокс - это моя работа, я с помощью этого зарабатываю на жизнь. Это то, без чего я не могу жить. У меня практически не было выбора, поскольку мой отец - тренер. Он привел меня в этот вид спорта. Но когда я начал заниматься, он всеми силами отталкивал меня от бокса.

Папа направлял меня в другие виды спорта для того, чтобы у меня появился интерес к боксу, так и получилось. Мой отец - прекрасный психолог. Однажды я пришел и сказал: “Все, хватит. Я хочу заниматься только боксом“.

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До первых Олимпийских игр бокс был смыслом моей жизни. Тогда у меня была цель стать олимпийским чемпионом. Я постоянно жил с этой мыслью. Потом бокс перерос в работу. Я получаю удовольствие от того, что делаю в ринге“, - сказал Ломаченко в интервью 13 EME Round.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко претендует на звание Боксер 2019 года по версии WBC.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко
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