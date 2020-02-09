Фьюри рассказал о том, как пытался покончить с собой после победы над Кличко

Британец хотел на большой скорости врезаться в мост.

Известный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри поделился историей о том, как однажды был близок к суициду.

Это произошло после того, как в 2015 году он победил Владимира Кличко и завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

“В один день я проснулся и решил, что сегодня со всем покончу. Я поехал на мост и хотел на большой скорости в него врезаться. В тот момент я считал, что у меня просто нет мотивов, чтобы жить дальше.

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И прямо перед тем, как сделать это, я услышал голос в своей голове: “Не делай этого, ты разрушишь жизнь своей семьи“. И я развернул автомобиль. В тот момент я впервые подумал, что должен как можно быстрее вернуться к нормальной жизни“, - цитирует Фьюри talkSPORT.

Ранее другой боксер, Деонтей Уайлдер, признался, что хотел покончить с собой.