Переключиться на мобильную версию

Фьюри рассказал о том, как пытался покончить с собой после победы над Кличко

Комментариев: 1
Британец хотел на большой скорости врезаться в мост.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Известный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри поделился историей о том, как однажды был близок к суициду.

Это произошло после того, как в 2015 году он победил Владимира Кличко и завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

“В один день я проснулся и решил, что сегодня со всем покончу. Я поехал на мост и хотел на большой скорости в него врезаться. В тот момент я считал, что у меня просто нет мотивов, чтобы жить дальше.

Читай также: Бывший чемпион мира совершил самоубийство в тюрьме

И прямо перед тем, как сделать это, я услышал голос в своей голове: “Не делай этого, ты разрушишь жизнь своей семьи“. И я развернул автомобиль. В тот момент я впервые подумал, что должен как можно быстрее вернуться к нормальной жизни“, - цитирует Фьюри talkSPORT.

Ранее другой боксер, Деонтей Уайлдер, признался, что хотел покончить с собой.

Поделись:
Теги: бокс, Тайсон Фьюри, суицид, самоубийство
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
марк  (аноним)  09.02.2020, 17:17
Оценка:  +2
марк
бред сивой кобылы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь