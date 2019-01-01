Далакян в победном бою боксировал со сломанной рукой больше 10 раундов
Украинец получил серьезную травму.
Украинский боксер Артем Далакян, который защитил титул чемпиона мира по версии WBA в поединке с Хосбером Пересом, получил серьезную травму руки, об этом сообщает klitschko-brothers.com.
По информации источника, украинец со второго раунда боксировал со сломанной правой рукой. Таким образом, Далакян провел больше 10 раундов с повреждением.
Отмечается, что сразу после боя ему наложил гипс.
Ранее Далакян прокомментировал победу над своим соперником.
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