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Далакян в победном бою боксировал со сломанной рукой больше 10 раундов

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Украинец получил серьезную травму.
Артем Далакян
Артем Далакян
Boxing Scene

Украинский боксер Артем Далакян, который защитил титул чемпиона мира по версии WBA в поединке с Хосбером Пересом, получил серьезную травму руки, об этом сообщает klitschko-brothers.com.

По информации источника, украинец со второго раунда боксировал со сломанной правой рукой. Таким образом, Далакян провел больше 10 раундов с повреждением.

Отмечается, что сразу после боя ему наложил гипс.

Ранее Далакян прокомментировал победу над своим соперником.

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Теги: Артем Далакян, Хосбер Перес, бокс, травма
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