Далакян в победном бою боксировал со сломанной рукой больше 10 раундов

Украинец получил серьезную травму.

Украинский боксер Артем Далакян, который защитил титул чемпиона мира по версии WBA в поединке с Хосбером Пересом, получил серьезную травму руки, об этом сообщает klitschko-brothers.com.

По информации источника, украинец со второго раунда боксировал со сломанной правой рукой. Таким образом, Далакян провел больше 10 раундов с повреждением.

Отмечается, что сразу после боя ему наложил гипс.

Ранее Далакян прокомментировал победу над своим соперником.