Далакян - о победе над Пересом: Я не хотел рисковать

Украинец готовился к полному поединку.

Чемпион мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (18-0, 13 КО) прокомментировал победу над Хосбером Пересом (17–2, 12 КО).

“Что-то получилось, а где-то недоработал. Мы провели полный бой, я к этому и готовился.

Я хотел ударить Переса, но понимал, что лучше не рисковать, ведь мог бы пропустить удар. Бой оказался сложным.

Мы несколько дней отдохнем, а дальше будем решать, что нам нужно делать“, - рассказал Далакян в эфире XSPORT.ua.

Отметим, что Выхрист в дебютном поединке одержал яркую победу над Мазаником.